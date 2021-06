Orlando Merenda: si può morire di omofobia a 18 anni? (Di lunedì 28 giugno 2021) Non ha lasciato nessun biglietto prima di gettarsi sotto quel treno tra la stazione di Torino Lingotto e Moncalieri. Ma la morte di Orlando Merenda, che aveva appena 18 anni, è una storia di bullismo, sofferenza e omofobia. Lo dice il fratello, lo grida la mamma, lo spiegano i suoi post su Instagram in cui il ragazzo scriveva “Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta”. “Mi aveva confessato – racconta Mario, il fratello di Orlando – di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua omosessualità”. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Non ha lasciato nessun biglietto prima di gettarsi sotto quel treno tra la stazione di Torino Lingotto e Moncalieri. Ma la morte di, che aveva appena 18, è una storia di bullismo, sofferenza e. Lo dice il fratello, lo grida la mamma, lo spiegano i suoi post su Instagram in cui il ragazzo scriveva “Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta”. “Mi aveva confessato – racconta Mario, il fratello di– di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua omosessualità”. ...

