Orlando | 18enne suicida | «Deriso e umiliato perché gay Era oppresso non depresso»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Si è tolto la vita domenica scorsa, intorno alle 14,30. Orlando Merenda, appena diciottenne, si è gettato sotto un treno, a Torino, tra la stazione Lingotto e quella di Moncalieri. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per i reati di omofobia e bullismo e gli agenti della Polfer hanno già interrogato gli insegnanti dell’istituto professionale che Orlando frequentava per diventare barman e cameriere, ma anche i compagni di classe e gli amici. Alcuni di loro hanno spiegato: «Lo prendevano in giro perché era omosessuale».

fanpage : Lo avevano preso di mira perché gay, racconta il fratello. Orlando si è tolto la vita gettandosi sotto un treno, av… - sandcastvles : RT @respiridicarta: Il 18enne Orlando Merenda si è SUICIDATO a causa di insulti omofobi perché GAY. Si è gettato SOTTO I BINARI DI UN TRENO… - littlemixftlodo : RT @respiridicarta: Il 18enne Orlando Merenda si è SUICIDATO a causa di insulti omofobi perché GAY. Si è gettato SOTTO I BINARI DI UN TRENO… - infoitinterno : La mamma di Orlando Merenda, 18enne suicida a Torino: «Non era depresso, ma solo oppresso» - bahriyelifree : RT @respiridicarta: Il 18enne Orlando Merenda si è SUICIDATO a causa di insulti omofobi perché GAY. Si è gettato SOTTO I BINARI DI UN TRENO… -

La Procura della Repubblica di Torin o ha aperto un'inchiesta circa il decesso delMerenda , il giovane che nella giornata di domenica 20 giugno è morto suicida lanciandosi sotto a un treno tra le stazioni di Moncalieri e Lingotto. L'odio nei confronti del ragazzo da ...era originario del catanzarese e il gesto tragico, forse sarebbe stato compiuto perché vittima di costanti e feroci insulti per il fatto che fosse gay. "Non ha retto alle offese, vogliamo ...Un'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento senza indagati, è stata aperta dalla Procura di Torino per far luce sulla morte di un ragazzo di soli 18 anni, Orlando Merenda, che si è tolto la v ...Il dramma si è verificato domenica 20 giugno a Torino, tra le stazioni di Moncalieri e Lingotto. La vittima è Orlando Merenda, un ragazzo di 18 anni che veniva continuamente bullizzato a causa del suo ...