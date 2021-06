Organico Covid, 40mila docenti in più per consentire il ritorno in presenza al 100% (Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia la settimana decisiva per il Decreto Sostegni bis. Da oggi, lunedì 28 giugno, inizia l'esame del provvedimento in commissione Bilancio al Senato, ma si dovrebbe entrare nel vivo da mercoledì 30 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia la settimana decisiva per il Decreto Sostegni bis. Da oggi, lunedì 28 giugno, inizia l'esame del provvedimento in commissione Bilancio al Senato, ma si dovrebbe entrare nel vivo da mercoledì 30 giugno. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Organico Covid, 40mila docenti in più per consentire il ritorno in presenza al 100% - 24Edilizia : Organico Covid da 40mila prof per sdoppiare le classi - MarioDiLella : RT @TecnicaScuola: Riapertura scuole settembre. Giannelli: che fine ha fatto l’organico Covid? -- - TecnicaScuola : Riapertura scuole settembre. Giannelli: che fine ha fatto l’organico Covid? -- - ilSipontinoNet : ?? Il Riuniti di Foggia replica ad infermieri ed oss: “L’ospedale manterrà lo stesso organico anche dopo l’emergenza… -