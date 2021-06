Omofobia: Letta, ‘su ddl Zan sia chiaro che non ci fermeremo’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Noi vogliamo approvare il #ddlZan. La Lega ha fatto di tutto finora per affossarlo, in coerenza con quel che ha sempre detto in materia. Mai ci siamo sottratti al confronto e non lo faremo nemmeno ora che Salvini ci chiede di parlare. Ma, sia chiaro, noi non ci fermeremo”. Lo scrive Enrico Letta su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Noi vogliamo approvare il #ddlZan. La Lega ha fatto di tutto finora per affossarlo, in coerenza con quel che ha sempre detto in materia. Mai ci siamo sottratti al confronto e non lo faremo nemmeno ora che Salvini ci chiede di parlare. Ma, sia, noi non ci fermeremo”. Lo scrive Enricosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Vaticano contro il #DDLZan, 'viola il Concordato'. Letta, pronti al dialogo sui nodi #ANSA - TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'su ddl Zan sia chiaro che non ci fermeremo'... - zazoomblog : Omofobia: Letta scriverò a Salvini luogo per confronto è Parlamento - #Omofobia: #Letta #scriverò #Salvini - TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'scriverò a Salvini, luogo per confronto è Parlamento'(2)... - TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'scriverò a Salvini, luogo per confronto è Parlamento'... -