Omicidio Torino, fratello sotto accusa ritrovato in Trentino: ora è giallo (Di lunedì 28 giugno 2021) Omicidio Torino, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo che risultava irreperibile come la vittima Svolta nel caso della morte del 52enne Enrico Pellegrini trovato morto nella cantina di un palazzo a Torino con un coltello nell'occhio. Era scomparso da giorni così come Carlo, fratello di quattro anni più giovane, che questa mattina è stato trovato in Veneto dai carabinieri. Secondo le prime testimonianze dei vicini i due avevano avuto un brusco litigio. Il corpo è stato trovato ieri intorno alle 17.00. La vittima viveva nello stesso stabile dove è stato ritrovato, in via ...

