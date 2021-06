Olanda, tutti contro de Boer: ora la Federazione medita il cambio di ct (Di lunedì 28 giugno 2021) L’ex tecnico dell’Inter Frank de Boer sotto accusa dopo la clamorosa eliminazione contro la Repubblica Ceca: l’Olanda pensa al cambio Come riporta la Gazzetta dello Sport, il fallimento dell’Olanda di de Boer ha scatenato l’indignazione della stampa locale. Ecco alcuni commenti, riportati dal quotidiano nostrano: «Wesley Sneijder: «Non avrebbe mai dovuto togliere Malen». Rafael van derVaart:«Non puoi sostituire il tuo uomo più pericoloso quando resti in dieci. Voto 3». Pierre van Hooijdonk:«Malen è il tuo attaccante con più possibilità di fare male, è veloce, andava lasciato». Il sito di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) L’ex tecnico dell’Inter Frank desotto accusa dopo la clamorosa eliminazionela Repubblica Ceca: l’pensa alCome riporta la Gazzetta dello Sport, il fallimento dell’di deha scatenato l’indignazione della stampa locale. Ecco alcuni commenti, riportati dal quotidiano nostrano: «Wesley Sneijder: «Non avrebbe mai dovuto togliere Malen». Rafael van derVaart:«Non puoi sostituire il tuo uomo più pericoloso quando resti in dieci. Voto 3». Pierre van Hooijdonk:«Malen è il tuo attaccante con più possibilità di fare male, è veloce, andava lasciato». Il sito di ...

