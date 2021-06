Nursing Up, De Palma: «Gli allarmanti dati della Corte dei Conti sul precariato degli infermieri e la possibile nuova ondata del virus legata alla variante Delta. Così pensiamo di affrontare una nuova emergenza?» ? (Di lunedì 28 giugno 2021) Sanità, Nursing Up De Palma: «Le nostre denunce oggi sono asseverate dai dati autorevoli della Corte dei Conti: un quadro desolante, una miriade di precari tra il personale sanitario». «Non è affatto strutturata la base di quelli che combattono contro il Covid, in barba a quello che ci era stato annunciato come un capillare piano di rafforzamento del personale, di fatto mai avvenuto. Pensano davvero di affrontare possibili nuove emergenze, vedi la variante Delta, con armi di cartone?» ROMA 28 GIU 2021 – «I dati ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Sanità,Up De: «Le nostre denunce oggi sono asseverate daiautorevolidei: un quadro desolante, una miriade di precari tra il personale sanitario». «Non è affatto strutturata la base di quelli che combattono contro il Covid, in barba a quello che ci era stato annunciato come un capillare piano di rafforzamento del personale, di fatto mai avvenuto. Pensano davvero dipossibili nuove emergenze, vedi la, con armi di cartone?» ROMA 28 GIU 2021 – «I...

