Nuovo decreto: blocco dei licenziamenti solo per settori in crisi, niente cashback nel secondo semestre (Di lunedì 28 giugno 2021) Una riunione a Palazzo Chigi e la mediazione del premier Mario Draghi hanno posto le basi per quel compromesso sui licenziamenti che mercoledì, ultimo giorno utile, in consiglio dei ministri dovrà essere... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 giugno 2021) Una riunione a Palazzo Chigi e la mediazione del premier Mario Draghi hanno posto le basi per quel compromesso suiche mercoledì, ultimo giorno utile, in consiglio dei ministri dovrà essere...

Advertising

ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Nuovo Decreto legge su blocco dei licenziamenti e proroga della cartelle esattoriali - https://t.co… - ilfoglio_it : Brunetta con Orlando e Patuanelli, la renziana Bonetti con Giorgetti. Il premier e il ministro dell'Economia lavora… - jjbowerslaugh : pov: è marzo 2020 e ogni sabato giuseppe, ovviamente in ritardo, ci fa compagnia con un nuovo decreto - D4Sn0w : L’obbligo di #mascherina all'aperto è un perfetto esempio di regime Orwelliano in cui siamo caduti: il nuovo decret… - Serenav53610487 : RT @JonhDenv: Furbo #Speranza ha invertito le parole facendo credere ai #Covidioti che ha concesso loro una libertà. Coglionazziiiiii non c… -