Nuovo caso di omofobia, barista denuncia: "Io insultato e sfregiato" (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima le offese di stampo omofobo accompagnate da minacce, poi uno sfregio al viso dall'angolo della bocca all'occhio con un coccio di bottiglia: è l'aggressione omofoba subita alle 4 del mattino fra ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima le offese di stampo omofobo accompagnate da minacce, poi uno sfregio al viso dall'angolo della bocca all'occhio con un coccio di bottiglia: è l'aggressione omofoba subita alle 4 del mattino fra ...

Advertising

capuanogio : Tra #Kessie e il #Milan è ancora stallo. La trattativa riparte a luglio con l'obiettivo di chiuderla entro l'inizio… - Mov5Stelle : Un edificio messo a nuovo, in grado di risparmiare energia e costi in bolletta, più sicuro e più ecologico. Ma con… - antonellacirce1 : RT @AStramezzi: Allerta di oggi dell’OMS: Influenza Aviaria A(H9N2) 2 nuovi casi in Cina Tot. casi 2021: 14 Influenza Suina A(H3N2) 1 nuo… - enbygoogie : 'ho visto che hai cambiato i pronomi in bio! per caso hai scelto anche un nuovo nome? perché ho visto che hai tolot… - kalyaMail : RT @AStramezzi: Allerta di oggi dell’OMS: Influenza Aviaria A(H9N2) 2 nuovi casi in Cina Tot. casi 2021: 14 Influenza Suina A(H3N2) 1 nuo… -