Nuova cassa integrazione per 5 mila lavoratori ex Ilva (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - È partita questa mattina una Nuova tranche di cassa integrazione (stavolta ordinaria e non Covid) per il gruppo siderurgico ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Durerà 13 settimane. Sono interessati 4 mila lavoratori a Taranto e 981 a Genova. I numeri in questione vanno intesi come massimo. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sarà a Genova dove nei giorni scorsi, a seguito dell'annuncio della Cig, fortemente contestato dai sindacati, ci sono state accese tensioni. Per l'8 luglio, invece, il Mise, accogliendo la richiesta delle sigle Fim, Fiom e Uilm, ha convocato un tavolo al ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - È partita questa mattina unatranche di(stavolta ordinaria e non Covid) per il gruppo siderurgico ex, ora Acciaierie d'Italia. Durerà 13 settimane. Sono interessati 4a Taranto e 981 a Genova. I numeri in questione vanno intesi come massimo. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sarà a Genova dove nei giorni scorsi, a seguito dell'annuncio della Cig, fortemente contestato dai sindacati, ci sono state accese tensioni. Per l'8 luglio, invece, il Mise, accogliendo la richiesta delle sigle Fim, Fiom e Uilm, ha convocato un tavolo al ...

Advertising

Agenzia_Italia : Nuova cassa integrazione per 5 mila lavoratori ex Ilva - sulsitodisimone : Nuova cassa integrazione per 5 mila lavoratori ex Ilva - TgrRaiPuglia : Il direttore delle Risorse umane del siderurgico, Arturo Ferrucci, ha spiegato ai sindacati le motivazioni della nu… - bizcommunityit : Siderurgico, nuova cassa integrazione per 5 mila lavoratori - TGR Puglia - deborapaola74 : @RossaMcFarland Che poi è inutile si incazzino con ne andassero alla cassa normale è stop ... Lavorare così sta div… -