Nuno Tavares nel mirino dell' Arsenal | il Benfica ne chiede 15 milioni

(Di lunedì 28 giugno 2021)conteso tra Napoli einfatti, come riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Fabrizio Romano, entra nella corsa al terzino sinistro anche il club inglese dopo il particolare e attento interesse del club di De Laurentiis Il, squadra in cui milita il portoghese,almeno 15per il cartellino l'però ne offre 7/8, ma i bonus potrebbero alla fine far trovare l'intesa tra le parti. Ecco il tweet:wantas ...

L'Arsenal cerca Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese che è seguito anche dal Napoli. Gli inglesi sono pronti ad offrire 7 - 8 milioni, ma il Benfica ne chiede 15. LO riferisce il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano. MERCATO NAPOLI- Il sogno del Napoli per la fascia sinistra risponde al nome di Nuno Tavares, 21 anni in forza al Benfica e già da tempo nel giro nella Nazionale lusitana Under 21.