Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 2° giorno

(Di lunedì 28 giugno 2021)(1890 – 1902) è unadei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.nasce a Corinaldo in provincia di Ancona il 16 ottobre 1890. A soli 11 anni venne insidiata da un ragazzo di 18 anni che, invaghito della bambina, tentò di farle L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

TempoPreghiera : Secondo giorno della novena a Santa Maria Goretti - zazoomblog : Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 1° giorno - #Novena #Santa #Maria #Goretti - KattInForma : Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 1° giorno - TempoPreghiera : Primo giorno della novena a Santa Maria Goretti - rspinazze : RT @Veritatem_C: ?? Ave Maria ?? Carissimi, oggi vi suggerisco la bellissima novena a Santa Maria Goretti. La sua eroica vita, la purezza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

La Luce di Maria

... in serata invece lamessa alle ore 19.00 è stata celebrata presso l'Anfiteatro Giovanni ... A partire dallasino ad arrivare al 24 vissuti dei grandi momenti di fede e di preghiera dove ...Mercoledì 23 giugno alle ore 19.00 , ad inizio della, durante una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi Mons ...degli angeli" pertinente la chiesa di...Santa Maria Goretti (1890 - 1902) è una Santa dei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.E' iniziato il 26 giugno il novenario in preparazione della festa di Santa Maria Goretti, compatrona della diocesi di Albano e compatrona speciale della ...