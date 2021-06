Nonno Mario | l' esame di Maturità vale 80 100 E la medaglia dei tifosi della Roma Che festa con Candela | Nela e Righetti

(Di lunedì 28 giugno 2021) Leggo ha raccontato la storiaraccogliendo le sue emozioni a caldo subito dopo la prova orale dell'di Stato (sostenuto all'Istituto Baffi di Fiumicino) per il diploma in finanza e ...

Diploma con medaglia per Mario Marcelli. Il 'nonno di Fiumicino' che ha sostenuto l'esame di Maturità a 84 anni, è stato promosso con 80/100. Non solo la gioia del bel voto: ha anche ricevuto un riconoscimento 'd'oro'...