“Non condividiamo ma ci inginocchiamo” Così morimmo democristiani forse

Roma, 28 giu – "Non condivido le tue idee, ma mi batterò per dire esattamente quello che dici tu". Con questa parafrasi dell'inflazionata frase attribuita a Voltaire – e che non era di Voltaire – potremmo inquadrare l'uscita della Figc in vista di Italia-Belgio. La nazionale italiana, obtorto collo, stavolta si inginocchierà perché Così non fan tutti, ma fanno i nostri prossimi avversari. Esattamente come non si è inginocchiata contro l'Austria perché Così non ha fatto l'Austria. Capolavoro di paraculaggine da far sbiadire l'ufficio stampa di un qualsivoglia senatore democristiano. Ci inginocchiamo, ma non condividiamo.

