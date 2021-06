“Noi piccoli Comuni alle prese con la fuga dei dipendenti, che una nuova norma ha facilitato” (Di lunedì 28 giugno 2021) La sindaca di Solza, Maria Carla Rocca, che guida il piccolo paese dell’Isola Bergamasca da 15 anni, ha scritto ai suoi cittadini per spiegare i motivi di alcuni problemi ma anche per lanciare un messaggio al Governo che sta facendo scelte penalizzanti per i piccoli Comuni. Dopo essere entrata nel dettaglio amministrativo locale, la sindaca quindi prova a spiegare le difficoltà recenti nella gestione di Solza come di tantissimi altri paesini. “In 15 anni da sindaca sono cambiate tantissime cose nella pubblica amministrazione: quando ho iniziato il primo mandato avevamo 6 dipendenti ed eravamo già con un organico limitato, ma il Comune ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) La sindaca di Solza, Maria Carla Rocca, che guida il piccolo paese dell’Isola Bergamasca da 15 anni, ha scritto ai suoi cittadini per spiegare i motivi di alcuni problemi ma anche per lanciare un messaggio al Governo che sta facendo scelte penalizzanti per i. Dopo essere entrata nel dettaglio amministrativo locale, la sindaca quindi prova a spiegare le difficoltà recenti nella gestione di Solza come di tantissimi altri paesini. “In 15 anni da sindaca sono cambiate tantissime cose nella pubblica amministrazione: quando ho iniziato il primo mandato avevamo 6ed eravamo già con un organico limitato, ma il Comune ...

"Noi piccoli Comuni alle prese con la fuga dei dipendenti, che una nuova norma ha facilitato" BergamoNews.it

