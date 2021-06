Nizza, ora è ufficiale: Galtier è il nuovo allenatore. L’annuncio (Di lunedì 28 giugno 2021) Christophe Galtier è ufficialmente il nuovo allenatore del Nizza: L’annuncio del club francese sui social – FOTO Christophe Galtier è ufficialmente il nuovo allenatore del Nizza. L’annuncio del club francese sui social: «Il Nizza è orgoglioso di annunciare che Christophe Galtier è stato nominato nuovo tecnico della prima squadra con effetto immediato». L’#OGCNice est heureux de confirmer la nomination de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Christopheè ufficialmente ildeldel club francese sui social – FOTO Christopheè ufficialmente ildeldel club francese sui social: «Ilè orgoglioso di annunciare che Christopheè stato nominatotecnico della prima squadra con effetto immediato». L’#OGCNice est heureux de confirmer la nomination de Christophecomme nouvel entraîneur ...

Advertising

MarSnaaaa : @DiMarzio Dio mio dopo avergli preferito lo Schalke 04 e il Nizza ora pure il Leeds. E parlano. - LondiniumFr2020 : @VPrivaci Esatto mi stanno trattenendo i miei soldi che hanno già iniziato a pagare ed ora mi vogliono mettere in u… - Spada1908 : Ricordo quando @Milestemplaris mi raccontava che non si poteva giocare ad Amsterdam senza #Dolberg come n. 9...ora… - franpiace : @il_farmacista Ma infatti, parliamone, ex Ajax ora Nizza - ___________Luca : @giuliomeotti Mi è venuto in mente il metodo 'finestra di Overtone': qualche settimana fa è stata riproposta l'abol… -