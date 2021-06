Nizar Banat, una morte pesante come una montagna (Di lunedì 28 giugno 2021) È un dolore ed una ferita profonda per tutto il popolo palestinese, l’assassinio da parte delle Forze di Sicurezza Palestinese, di Nizar Banat, militante e attivista indomito per la libertà del Villaggio di Dura. Un dolore ed una ferita profonda per tutti noi e per me che conoscevo Nizar da molti anni, sono stata ospite della sua famiglia, nel suo villaggio ed abbiamo, varie volte manifestato insieme ad Hebron nella campagna Open Shuhada Street. AssoPacePalestina porge alla famiglia di Nizar … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 giugno 2021) È un dolore ed una ferita profonda per tutto il popolo palestinese, l’assassinio da parte delle Forze di Sicurezza Palestinese, di, militante e attivista indomito per la libertà del Villaggio di Dura. Un dolore ed una ferita profonda per tutti noi e per me che conoscevoda molti anni, sono stata ospite della sua famiglia, nel suo villaggio ed abbiamo, varie volte manifestato insieme ad Hebron nella campagna Open Shuhada Street. AssoPacePalestina porge alla famiglia di… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

