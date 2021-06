Niente Libia senza Emirati, ricucire subito. Il commento di Bellodi (Di lunedì 28 giugno 2021) A fine febbraio 2011, poche settimane dopo l’inizio della rivoluzione libica, si tenne una riunione nella sala vede di Palazzo Chigi presieduta da Gianni Letta, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Tutte le istituzioni che avevano voce in capitolo sulla Libia erano state convocate a massimi livelli. Scopo della riunione era quella di assegnare a tutti i partecipanti compiti ben precisi e coordinare le rispettive azioni. Cominciarono missioni a Bengasi, sede del National Transitional Council, il governo provvisorio delle Cirenaica che si contrapponeva a quello di Gheddafi ancora ben saldo a Tripoli. La scelta dell’Italia non fu facile: il leader era ben ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 giugno 2021) A fine febbraio 2011, poche settimane dopo l’inizio della rivoluzione libica, si tenne una riunione nella sala vede di Palazzo Chigi presieduta da Gianni Letta, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Tutte le istituzioni che avevano voce in capitolo sullaerano state convocate a massimi livelli. Scopo della riunione era quella di assegnare a tutti i partecipanti compiti ben precisi e coordinare le rispettive azioni. Cominciarono missioni a Bengasi, sede del National Transitional Council, il governo provvisorio delle Cirenaica che si contrapponeva a quello di Gheddafi ancora ben saldo a Tripoli. La scelta dell’Italia non fu facile: il leader era ben ...

Advertising

stenric56 : RT @GIUSY09829321: @Massimo65755300 Guarda che alla sinistra non gliene frega niente degli italiani!!! La Caritas di crema sta pensando ai… - pienarasa : Niente, continuiamo a commentare #90giorniperinnamorarsi perché oggi giuro che mi faccio brillare come un peschereccio al largo della Libia - pitoegio : @lauraboldrini @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @ilmanifesto Qui in Italia, chiunque abbia contante da riciclare, è… - AlfAnnunziata : @EnricoLetta e quindi il Pd vuole spalmarsi su Orfini per la Libia. Mah. Niente politica Estera, rifuggire da Difes… - force_iam : RT @GIUSY09829321: @Massimo65755300 Guarda che alla sinistra non gliene frega niente degli italiani!!! La Caritas di crema sta pensando ai… -