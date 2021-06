Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo (Di lunedì 28 giugno 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il ct dell'Italciclismo Davide Cassani hascelto gli azzurri che faranno parte della delegazione olimpica aTokyo per la prove su strada. Si tratta di Alberto Bettiol,Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali.“Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perchè può essere all'altezza della situazione” le parole del ct azzurro. “Ci siamo ritrovati alla fine del Giro, io non volevo portarlo per il cognome che ha, ma solo perchè va forte ed è tra i migliori cinque. Si è preparato come sempre, è il corridore che ha più esperienza rispetto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il ct dell'ItalDavide Cassani hascelto gliche faranno parte della delegazione olimpica aper la prove su strada. Si tratta di Alberto Bettiol,Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo.“verrà anon per il cognome che porta, ma perchè può essere all'altezza della situazione” le parole del ct azzurro. “Ci siamo ritrovati alla fine del Giro, io non volevo portarlo per il cognome che ha, ma solo perchè va forte ed è tra i migliori cinque. Si è preparato come sempre, è il corridore che ha più esperienza rispetto a ...

nestquotidiano : Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo - DirettaSicilia : Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo, - IlModeratoreWeb : Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Il ct dell’Italciclismo Davide Cassani hascelto gli azzurri che faranno parte della delegazion… - ItaliaNotizie24 : Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali Ganna Ciclismo, gli azzurri per le Olimpiadi di Tokyo: doppio impegno crono - pista per Ganna Alla fine a restare fuori dalla selezione è stato Davide Formolo, mentre è stato promosso Vincenzo Nibali , la cui convocazione pareva a forte rischio. Il più impegnato sarà però Filippo Ganna , che ...

Tokyo 2020, lo 'squalo' Nibali guida il quintetto che andrà alle Olimpiadi Non ho chiamato Nibali per il suo cognome, ma perch sono convinto che possa essere all altezza di ... Filippo Ganna sar invece l uomo pi atteso prima il 28 luglio nella cronometro su strada (in cui ...

Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo Il Cittadino on line Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo Tokyo per la prove su strada. Si tratta di Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali. “Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perchè può essere al ...

Ciclismo, i convocati dell'Italia per Tokyo: Cassani chiama anche Nibali Il siciliano viene scelto in extremis dal ct Cassani. Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone e Gianni Moscon gli altri convocati. Ganna e Bettiol per la crono ...

Alla fine a restare fuori dalla selezione è stato Davide Formolo, mentre è stato promosso Vincenzo, la cui convocazione pareva a forte rischio. Il più impegnato sarà però Filippo, che ...Non ho chiamatoper il suo cognome, ma perch sono convinto che possa essere all altezza di ... Filipposar invece l uomo pi atteso prima il 28 luglio nella cronometro su strada (in cui ...Tokyo per la prove su strada. Si tratta di Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali. “Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perchè può essere al ...Il siciliano viene scelto in extremis dal ct Cassani. Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone e Gianni Moscon gli altri convocati. Ganna e Bettiol per la crono ...