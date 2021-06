NEW AMSTERDAM 3 ultima puntata: anticipazioni episodi 29 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni serie tv New AMSTERDAM 3, trame ultimi episodi della terza stagione in onda martedì 29 giugno 2021 in prima serata su Canale 5: Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: occhio a CAHIDE! New AMSTERDAM 3, trama episodio Tempo di lottare (3 x 13) Max viene severamente criticato da Gwen e Calvin nel corso di un colloquio a cui sono presenti anche i rispettivi legali. Max appare molto turbato dal confronto e inizia ad avere dei dubbi su quanto sia adeguato come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino potrebbero essere inutilizzabili ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 giugno 2021)serie tv New3, trame ultimidella terza stagione in onda martedì 29in prima serata su Canale 5: Leggi anche: Brave and Beautiful: occhio a CAHIDE! New3, tramao Tempo di lottare (3 x 13) Max viene severamente criticato da Gwen e Calvin nel corso di un colloquio a cui sono presenti anche i rispettivi legali. Max appare molto turbato dal confronto e inizia ad avere dei dubbi su quanto sia adeguato come padre. In ospedale, mille dosi di vaccino potrebbero essere inutilizzabili ...

Advertising

redazionetvsoap : #NewAmsterdam #NewAmsterdam3 #ultimapuntata #Canale5 In arrivo gli episodi finali della terza stagione! - Cristin87876041 : @tiziana91172237 @YamanFanPageIta Questa settimana Mr Wrong e il lunedì martedì New Amsterdam mercoledì temptezion,… - tiziana91172237 : @Cristin87876041 @YamanFanPageIta Nel palinsesto è martedì finisce questa settimana new Amsterdam e lo hanno al pos… - CinespazioBlog : Si concluderà il prossimo 29 Giugno su #canale5 la messa in onda della terza stagione di #newamsterdam... - _LiamLovesMe_ : RT @_amantedelcine_: Oggi devo vedere l’ultima puntata di New Amsterdam, la sto rimandando da ieri perché non sono psicologicamente pronta… -