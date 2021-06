Nelle società dove tutto ha un prezzo, nulla ha valore (Di lunedì 28 giugno 2021) Analisi e citazioni di Lorenzo Borrè. “Viviamo in un’epoca in cui quasi tutto può essere comprato e venduto. Negli ultimi tre decenni, i mercati -e i valori di mercato- hanno preso a governare le nostre vite come mai prima d’ora. Non siamo giunti a questa condizione attraverso una scelta deliberata. E’ quasi venuta da sè. Oggi quasi tutto è in vendita. Qualche esempio:– Una cella di categoria superiore: 82 dollari a notte. A Santa Ana, in California, e in qualche altra città i criminali non violenti possono pagare per una sistemazione migliore – una cella pulita e silenziosa, lontano da quelle dei detenuti che non pagano.– L’accesso alle corsie di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 giugno 2021) Analisi e citazioni di Lorenzo Borrè. “Viviamo in un’epoca in cui quasipuò essere comprato e venduto. Negli ultimi tre decenni, i mercati -e i valori di mercato- hanno preso a governare le nostre vite come mai prima d’ora. Non siamo giunti a questa condizione attraverso una scelta deliberata. E’ quasi venuta da sè. Oggi quasiè in vendita. Qualche esempio:– Una cella di categoria superiore: 82 dollari a notte. A Santa Ana, in California, e in qualche altra città i criminali non violenti possono pagare per una sistemazione migliore – una cella pulita e silenziosa, lontano da quelle dei detenuti che non pagano.– L’accesso alle corsie di ...

Advertising

matteosalvinimi : …No a censura e processi per chi ritiene che mamma, papà e famiglia siano il cuore della nostra società, no al “gen… - cinziaberardi1 : RT @SMaurizi: il caso Julian #Assange misura non solo come le nostre società stanno andando dritte verso l'autoritarismo,mettendo in prigio… - FrancescoAbba11 : @m1851p @brichiel @GiuseppeConteIT Sono problemi suoi da chi si sente rappresentato, io considero lei e chi la pens… - LellyMellyy : ~ Colore Grigio ~ Questo è il colore delle NonDonne, ovvero quelle donne che per scelta (lesbiche e suore) o per st… - jobwithinternet : RT @SMaurizi: il caso Julian #Assange misura non solo come le nostre società stanno andando dritte verso l'autoritarismo,mettendo in prigio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle società Catalogna, l'indulto è l'inizio di qualcosa? ... la prima è il riconoscimento che una parte importante della società catalana e spagnola non ha ... Non sono parole banali, perché furono proprio Erc e Junqueras nelle partecipate ma allo stesso tempo ...

Borsa: via a settimana sostenibilità, progetti di 62 società Tra le società, presenti anche 14 emittenti di bond Green Social and Sustainable quotati sui ... Oltre all'impegno nelle attività educational attraverso eventi e progetti dedicati, Borsa italiana lavora ...

La gestione delle perdite d’esercizio 2020 nelle società di capitali Fiscoetasse ... la prima è il riconoscimento che una parte importante dellacatalana e spagnola non ha ... Non sono parole banali, perché furono proprio Erc e Junqueraspartecipate ma allo stesso tempo ...Tra le, presenti anche 14 emittenti di bond Green Social and Sustainable quotati sui ... Oltre all'impegnoattività educational attraverso eventi e progetti dedicati, Borsa italiana lavora ...