Near | il creatore dell' emulatore SNES ' bsnes' si è tolto la vita dopo essere stato vittima di cyberbullismo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il brillante e rispettato sviluppatore di emulatori(precedentemente noto come Byuu) si èla. Le prime preoccupazioni sono sorte nel fine settimana, quando il famoso programmatore ha twittato una sua foto seguita da una serie di messaggi che suggerivano intenti suicidi. Poi, ieri, il noto consulente di sicurezza e hacker Hector "Marcan" Martin ha condiviso un documento che si dice siascritto da un vero amico di, che è ampiamente accettato come provaa morte. Leggi altro...

