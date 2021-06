NBA vs UCL | i Lakers valgono il doppio dello United

(Di lunedì 28 giugno 2021) Cambiamento societario in arrivo in casa Los Angeles. Come riporta Sportico, Philip Anschutz, miliardario e azionista di minoranza della storica franchigia, ha ceduto il suo 27% delle quote dei gialloviola a Mark Walter e Todd Boehly, proprietari dei Los Angeles Dodgers (MLB). L’operazione ha valutato i5 miliardi di dollari (4,19 miliardi di L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NBA UCL

Pianetabasket.com

... docente della London School of Economics e direttriceInstitute of Finance and Technology; a ... Intesa Sanpaolo, inoltre, ha annunciato oggi che il gruppo sarà il partner bancario esclusivo di...... docente della London School of Economics e direttriceInstitute of Finance and Technology; a ... Intesa Sanpaolo, inoltre, ha annunciato oggi che il gruppo sarà il partner bancario esclusivo di...