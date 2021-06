Nazionale | Pessina | “Ho pensato di smettere | ora do tutto per l’Italia”

(Di lunedì 28 giugno 2021) All’Europeo non doveva nemmeno esserci, perché fino all’ultimo Matteoera il 27esimo della rosa, quello escluso per un soffio. L’infortunio di Lorenzo Pellegrini gli ha aperto le porte della, e ora sta vivendo quel sogno conse stesso. Ha già segnato due gol, diventando il miglior marcatore della squadra, e ora punta in alto. “Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo però più di tanto. Mi sono sentito parte di questo gruppo, sempre. Il bello di questa squadra è che il mister riesce a far sentire tutti importanti”, ha detto a Sky Sport il centrocampista dell’Atalanta. E pensare che pochi anni fa ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Pessina

I Chiesa, ie i Locatelli bruciano le tappe, non aspettano il loro turno, vanno a prendersi ... La loro spensieratezza è stata fondamentale nel primo momento in cui laha avuto paura ...Mattiain conferenza stampa esprime il suo entusiasmo per la qualificazione ai quarti di finale, ... 'Ho un'imitazione di un quadro di Van Gogh, voglio pensare a questacome a un suo ...Allo Stadio Olimpico, gli Azzurri scenderanno in campo (diretta Rai 1 e Sky Sport, calcio d’inizio ore 21) in una sfida che potrebbe ...Italia, Pessina - Se Euro2020 fosse andato in scena, come da programma, lo scorso anno, probabilmente Matteo Pessina avrebbe visto le partite come molti ...