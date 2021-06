Napoli | vicino l’arrivo di Kaio Jorge | battuta la concorrenza della Juventus

Advertising

ZonNapoli : #Benitez minacciato: il tecnico è vicino alla firma con l' #Everton - lato_mio : @_fedef3 Lo sappiamo! Cavolo, viene anche vicino a casa mia, ma io vorrei essere lì con voi! Mi manca Napoli! - Legal_Weapon : @atKorovaMilkBar Immagino tutti i pescatori di Pozzuoli che guardano il tatuaggio estasiati! (Pozzuoli, vicino Nap… - inarmsofteto : ieri sono andata a napoli, mentre mi recavo sul pontile per raggiungere le mie amiche un ragazzo ha detto che gli p… - GiammarioDiB : #Manfredi, nonostante sia appoggiato a tutto quel carrozzone, non arriva nemmeno vicino al 50% al primo turno, inol… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vicino

Corriere dello Sport

Il ponte in questione potrebbe implementare la mobilità cittadina e, anche grazie alponte '... - lavori di completamento della ex 'scuola Moscati' al Viale Principe di, per un importo di ...Calciomercato/ Kaio è sempre più, Koulibaly è in bilico Da una parte infatti c'è un Milan che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto per non essere troppo legato, dall'altra i Red ...Il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti avrebbe stilato un elenco di calciatori 'intoccabili' per la prossima stagione degli azzurri.Il Leggilibri, rubrica letteraria della TGR Rai Campania a cura del giornalista e scrittore Claudio Ciccarone, è presente a Napoli Città Libro. Nell’Agorà del ...