Napoli | restituiti due busti raffiguranti gli apostoli San Paolo e Pietro

(Di lunedì 28 giugno 2021)– Duein legno intagliato,gli“San” e “San”, saranno, il 28 giugno 2021 alle ore 18:00, dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di, Magg. G.B., al Parroco Don G.B. a prima della celebrazione della messa in suffragio dei menzionati santi nella Chiesa San Carlo del comune di Cave (RM). Alla restituzione, saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Palestrina e Tivoli, S.E. Mons. M.P. e il Sindaco di Cave, A.L., oltre ad autorità locali e studiosi d’arte. I ...

Due busti in legno intagliato, raffiguranti gli apostoli "San Paolo" e "San Pietro", saranno restituiti, il 28 giugno 2021 alle ore 18:00

