Napoli, non è da escludere un ritorno di Bakayoko: l’alternativa è Kamara (Di lunedì 28 giugno 2021) In casa Napoli uno dei primi addii di questo calciomercato è stato quello di Tiemoué Bakayoko. Il mediano francese, arrivato alle pendici del Vesuvio lo scorso anno e fortemente voluto dal tecnico di allora Gennaro Gattuso, ha fatto ritorno al Chelsea dopo aver terminato la sua esperienza in prestito. La sua stagione non è stata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) In casauno dei primi addii di questo calciomercato è stato quello di Tiemoué. Il mediano francese, arrivato alle pendici del Vesuvio lo scorso anno e fortemente voluto dal tecnico di allora Gennaro Gattuso, ha fattoal Chelsea dopo aver terminato la sua esperienza in prestito. La sua stagione non è stata L'articolo

Advertising

fanpage : Si è presentata così sui social, denunciando la violenta aggressione dell'ex compagno. - repubblica : Cambiano lucchetto, ma il custode non ha le nuove chiavi: e il Parco Mascagna al Vomero resta chiuso per ore - CarloCalenda : Un giorni mi spiegherete perché il @pdnetwork non ha ritenuto indispensabili le primarie a Napoli in vista dell’all… - haveyouwornwigs : RT @Fedewendy46: Sei cresciuto e continuerai così, io ormai non ho più parole per esprimere quello che penso di te. Posso solo dire ORGOGLI… - martina121994 : @aka7lucaa io sono della Sicilia e li ho presi per Napoli non viaggio, causa covid, da un anno e mezzo e ne sto approfittando -