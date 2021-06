Napoli: in sella senza casco, 27 sanzioni nel rione Sanità (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCinquantuno scooter sequestrati e 27 giovani indisciplinati sanzionati perché trovati alla guida senza casco: è il bilancio di una serie di controlli dei carabinieri nel rione Sanità di Napoli, un’operazione tesa a tutelare la salute dei centauri. Tra i molti giovani sanzionati due minorenni erano già stati fermati, il 17 giugno scorso. Stessi ragazzi identiche sanzioni, in pratica: guida senza patente, guida senza casco, passeggero minore senza casco, guida ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCinquantuno scooter sequestrati e 27 giovani indisciplinati sanzionati perché trovati alla guida: è il bilancio di una serie di controlli dei carabinieri neldi, un’operazione tesa a tutelare la salute dei centauri. Tra i molti giovani sanzionati due minorenni erano già stati fermati, il 17 giugno scorso. Stessi ragazzi identiche, in pratica: guidapatente, guida, passeggero minore, guida ...

