Napoli, futuro Koulibaly: i club non hanno tanto da investire (Di lunedì 28 giugno 2021) La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il futuro di Koulibaly è ancora incerto. Non si sa se … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 giugno 2021) La Gazzetta dello Sport si concentra suldel difensore delKalidou. Ildiè ancora incerto. Non si sa se … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pompeii_sites : Ritorno a #Pompei Viaggio dietro le quinte degli scavi patrimonio Unesco, tra i ritrovamenti più recenti e i proge… - Fond_Valenzi : 'Napoli e le #sfide per il #futuro' è il primo dibattito che si terrà Mercoledì 30 Giugno dalle 11 in streaming sul… - pvsassone : RT @Lanf040264: Per #Napoli un anno di #Paranza vale quasi 33 milioni di euro. Fino al 2008 il #RioneSanità veniva evitato anche dai napol… - Maria15112786 : RT @Lanf040264: Per #Napoli un anno di #Paranza vale quasi 33 milioni di euro. Fino al 2008 il #RioneSanità veniva evitato anche dai napol… - gilnar76 : Il futuro di Koulibaly è ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -