Musica | Venditti | il concerto allo Stupinigi Sonic Park posticipato al 3 luglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Ildi Antonello, inizialmente previsto per venerdì 2di Nichelino (Torino) è statoa sabato 32021 per dare a tutti la possibilità di assistere alla partita dei quarti di finale degli Europei, Italia Belgio. I biglietti già acquistati rimangono validi. Tutte le informazioni sono disponibili su www.friendsandpartners.it –.com e www.ticketone.it L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica Venditti

La Sicilia

... per realizzare videoclip di canzoni che hanno fatto la storia dellaitaliana. Negli ultimi ... "Il Pescatore" di Fabrizio De Andrè, "Notte prima degli esami" di Antonello, "Gianna" di ...Antonello, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo ini suoi sentimenti e l'amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Il concerto di Antonello Venditti, inizialmente previsto per venerdì 2 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino) è stato posticipato a sabato 3 luglio 2021 per ...Tempo d'estate, a tempo di musica. Dopo le riaperture diffuse, tocca alla musica riappropriarsi dei palchi, riprendendosi una scena che manca da oltre 15 mesi.