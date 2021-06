Musica | Fedez | il singolo ‘Mille’ è certificato oggi disco di platino 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – La cover del brano è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale. “Con Achille Lauro – commenta– l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona dellaitaliana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza. E poi c’è la speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano”. “Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!”, afferma invece Achille Lauro. L'articolo proviene da ...