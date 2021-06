Muore solo in casa , trovato dopo cinque giorni (Di lunedì 28 giugno 2021) Era morto da almeno cinque giorni quando lo hanno ritrovato disteso sul suo letto con il corpo ormai in evidente stato di decomposizione. Macabra scoperta ieri mattina in vicolo Orselli, traversa ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 giugno 2021) Era morto da almenoquando lo hanno ridisteso sul suo letto con il corpo ormai in evidente stato di decomposizione. Macabra scoperta ieri mattina in vicolo Orselli, traversa ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore solo Muore solo in casa , trovato dopo cinque giorni Poi con la ripartenza della ristorazione aveva deciso di tornare, ma questa volta da solo, sempre a Cortona, per riprendere il suo lavoro di sempre. Non era molto tempo che era rientrato in città ...

