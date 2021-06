Mr Wrong – Lezioni d’amore: la trama e le anticipazioni degli episodi di stasera, 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Questa sera, lunedì 28 giugno 2021, su Canale 5 va in onda in prima serata dalle ore 21,25 una nuova puntata di Mr Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con Can Yaman e Özge Gürel che tanto successo sta riscuotendo nella fascia del day-time estivo. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni degli episodi di stasera di Mr Wong. anticipazioni e trama Brutte notizie per Ozgùri, che sorprende Ezgi e Serdar in atteggiamenti intimi. La cosa lo fa andare su tutte le furie e si convince che la ragazza non ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Questa sera, lunedì 282021, su Canale 5 va in onda in prima serata dalle ore 21,25 una nuova puntata di Mr, la serie tv turca con Can Yaman e Özge Gürel che tanto successo sta riscuotendo nella fascia del day-time estivo. Vediamo insieme lae ledidi Mr Wong.Brutte notizie per Ozgùri, che sorprende Ezgi e Serdar in atteggiamenti intimi. La cosa lo fa andare su tutte le furie e si convince che la ragazza non ...

