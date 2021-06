Mr Wrong, anticipazioni oggi 28 giugno: Ezgi ha tradito Ozgur? (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni della puntata lunedì 28 giugno di Mr Wrong. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadrà oggi? Ozgur vede Ezgi con Serdar e pensa che lei lo stia tradendo. La Inal rifiuta pubblicamente il dottore e il suo costoso regalo, e corre fino a La Gabbia. Ma L’Atasoy è deciso a rompere il fidanzamento e a licenziarla. Mr Wrong –Lezioni d’amore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021)della puntata lunedì 28di Mr. La soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Che cosa accadràvedecon Serdar e pensa che lei lo stia tradendo. La Inal rifiuta pubblicamente il dottore e il suo costoso regalo, e corre fino a La Gabbia. Ma L’Atasoy è deciso a rompere il fidanzamento e a licenziarla. Mr–Lezioni d’amore Articolo completo: dal blog SoloDonna

