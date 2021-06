Motociclismo | incidente terribile | la moto gli passa sulle gambe VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Motociclismo incidente

CheNews.it

Weekend da dimenticare per l'italiano, già protagonista di un bruttocon Pedro Acosta al termine delle FP3.MOTO3, ACOSTA NON DISPUTA LE QUALIFICHE: IN DUBBIO PER LA GARASPAVANTOSO: ACOSTA CADE, ROSSI GLI PASSA SOPRA (VIDEO) GRIGLIA DI PARTENZA PRIMA FILA Alcoba Fenati Foggia SECONDA FILA Garcia ...Brivido nel motociclismo. Durante una gara in America un giovane pilota è stato colpito in pieno da una moto che gli è passata sulle gambe.Circa quattro anni fa il grave incidente in moto sul circuito di Latina. Max Biaggi torna a raccontarsi nell'ultima puntata di Domenica In.