MotoAmerica, The Ridge: che paura per Maxwell Toth! Poteva concludersi nel peggiore dei modi il fine settimana del MotoAmerica al The Ridge Motorsport Park. In un weekend in cui Jake Gagne ha dominato nella classe Superbike, in Gara 2 della Supersport 300 (denominata Junior Cup) c'è stato uno spettacolare quanto pericoloso incidente che ha visto protagonista Maxwell Toth del team Veloce Racing, investito da Cody Wyman, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Ultime Notizie dalla rete : MotoAmerica The MotoAmerica, The Ridge: che paura per Maxwell Toth! Poteva concludersi nel peggiore dei modi il fine settimana del MotoAmerica al The Ridge Motorsport Park . In un weekend in cui Jake Gagne ha dominato nella classe Superbike , in Gara 2 della Supersport 300 (denominata Junior Cup) c'è stato uno spettacolare quanto ...

