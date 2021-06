Moto2 Olanda: Gardner è ancora il leader, ma Fernandez si avvicina (Di lunedì 28 giugno 2021) La gara della Moto2 ad Assen si è chiusa nel segno di Raul Fernandez . Il pilota del team KTM Ajo è riuscito a spuntarla sul compagno di squadra Remy Gardner. Un duo, quello Orange, che sta tenendo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) La gara dellaad Assen si è chiusa nel segno di Raul. Il pilota del team KTM Ajo è riuscito a spuntarla sul compagno di squadra Remy. Un duo, quello Orange, che sta tenendo ...

