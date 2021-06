Morte Orlando, la procura apre fascicolo per istigazione al suicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli investigatori hanno sequestrato pc e cellulare della vittima per verificare se fosse stato deriso o minacciato perchè era gay. I genitori chiedono ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli investigatori hanno sequestrato pc e cellulare della vittima per verificare se fosse stato deriso o minacciato perchè era gay. I genitori chiedono ...

forsestanco : Chi ha sulla coscienza la morte di #Orlando deve partire le pene dell'inferno. - manicsash : RT @saveriolakadima: #Orlando, 18 anni, era appena morto e sul web «Un gay di meno» «Morte ai Gay» Ecco le bestie, atri sinonimi non trovo… - fefebaraonda : RT @annapaolasanna: L’omofobia uccide. Anche a 18 anni. Tanti ne aveva un ragazzo, Orlando Merenda, che la settimana scorsa si è suicidato… - Milo_Meelow : RT @ivomez: Orlando, ragazzo gay di 18 anni, si è tolto la vita per bullismo. Intanto noi discutiamo sul ddl Zan con chi ha ospitato in Ita… - Luna41346966 : RT @globalistIT: -