Monnalisa nomina Digital manager Jacopo Laganga

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia, annuncia l’ingresso dinel ruolo di. Lasi inserisce nella strategia, sempre più rilevante, di presidio e rafforzamento del canalee del Gruppoha maturato un’esperienza di oltre 11 anni nell’ambito delmarketing, eCommerce e analystics presso multinazionali. “Il nostro Gruppo sta rafforzando il ...

