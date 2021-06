Monete digitali, Visco: “Coordinamento internazionale sarà essenziale” (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Man mano che il denaro diventa digitale, emergerà gradualmente un nuovo linguaggio monetario e il Coordinamento internazionale sarà essenziale affinché, come facciamo oggi, tutti noi possiamo continuare a parlare un linguaggio comune”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante il suo intervento a un evento organizzato dalla Bank for International Settlements. Secondo Visco sarà altrettanto fondamentale lavorare sulla fiducia: “Preservarla, in un mondo sempre più decentralizzato e polarizzato, deve essere la nostra stella polare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Man mano che il denaro diventa digitale, emergerà gradualmente un nuovo linguaggio monetario e ilaffinché, come facciamo oggi, tutti noi possiamo continuare a parlare un linguaggio comune”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, durante il suo intervento a un evento organizzato dalla Bank for International Settlements. Secondoaltrettanto fondamentale lavorare sulla fiducia: “Preservarla, in un mondo sempre più decentralizzato e polarizzato, deve essere la nostra stella polare ...

Advertising

jacoped : RT @theledgeritalia: Dopo svariati attacchi alle #criptovalute la #Cina ha deciso di bloccare le #miningfarm fermando anche tutte le attivi… - theledgeritalia : Dopo svariati attacchi alle #criptovalute la #Cina ha deciso di bloccare le #miningfarm fermando anche tutte le att… - doe_uno : @il_letterino @heyday94 però non c' è ingegneria sociale...si sta accelerando sull' agenda 2030, la transizione eco… - iuvinale_n : @RaffaelloLupi @andreascotto1 @pierpi13 No problem. Tra poco arriveranno le monete digitali di stato. Qualcuno ha i… - PaoloRadiocell : Via libera alle monete digitali delle Banche Centrali -

Ultime Notizie dalla rete : Monete digitali Monete digitali, Visco: "Coordinamento internazionale sarà essenziale" Una grande parte del discorso di Visco si è concentrata sull'analisi di cosa sarebbe successo se le monete digitali fossero state largamente in uso durante la crisi da Covid - 19. "Una caratteristica ...

I migliori gadget dedicati ai Pokémon - Giugno 2021 ...cooperativo e competitivo) per dare vita a quella stravagante idea di collezionare insetti digitali. Le monete possono poi essere raccolte grazie ad una chiusura circolare presente sul fondo del ...

Monete digitali, Visco: Coordinamento internazionale sarà essenziale ilmessaggero.it Monete digitali, Visco: “Coordinamento internazionale sarà essenziale” (Teleborsa) – “Man mano che il denaro diventa digitale, emergerà gradualmente un nuovo linguaggio monetario e il coordinamento internazionale sarà essenziale affinché, come facciamo ...

I Bitcoin diventeranno una valuta? La continua affermazione dei Bitcoin e delle altre criptovalute potrebbe prima o poi andare in competizione con le valute nazionali tradizionali. Il rischio infatti è che molti Stati potrebbero ostaco ...

Una grande parte del discorso di Visco si è concentrata sull'analisi di cosa sarebbe successo se lefossero state largamente in uso durante la crisi da Covid - 19. "Una caratteristica ......cooperativo e competitivo) per dare vita a quella stravagante idea di collezionare insetti. Lepossono poi essere raccolte grazie ad una chiusura circolare presente sul fondo del ...(Teleborsa) – “Man mano che il denaro diventa digitale, emergerà gradualmente un nuovo linguaggio monetario e il coordinamento internazionale sarà essenziale affinché, come facciamo ...La continua affermazione dei Bitcoin e delle altre criptovalute potrebbe prima o poi andare in competizione con le valute nazionali tradizionali. Il rischio infatti è che molti Stati potrebbero ostaco ...