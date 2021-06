Milano | si fingeva una ragazzina per adescare minorenni | 48enne punito con la condanna più alta di sempre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milano fingeva

leggo.it

Un 48enne della provincia di Lodi, accusato di pedofilia , è stato condannato dalla Corte d'Appello dia 19 anni di reclusione . Si tratta della condanna più alta di sempre in Italia per un reato del genere. Leggi anche > L'uomo, come emerso dalle indagini del procuratore aggiunto milanese ...Un presunto truffatore seriale, che con 'divise' e documenti falsi, riusciva a spacciarsi per appartenente 'alla Marina militare', all'Aise e ai 'servizi di sicurezza del Vaticano', è stato arrestato ...Un 48enne della provincia di Lodi, accusato di pedofilia, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano a 19 anni di reclusione. Si tratta della condanna più alta di sempre ...Un 48enne della provincia di Lodi, accusato di pedofilia, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano a 19 anni di reclusione. Si ...