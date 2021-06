Milano, ragazzi neri manganellati dai carabinieri: il video (Di lunedì 28 giugno 2021) Un gruppo di ragazze e ragazzi neri sono stati picchiati dai carabinieri in una zona centrale di Milano. Il fatto è avvenuto domenica scorsa (27 giugno) ed è stato documentato da diversi video che stanno circolando sui social newtwork. Si vedono i carabinieri prendere a calci un ragazzo e manganellare una ragazza che cerca di difenderlo. Entrambi sono disarmati. Ma cosa è successo? La versione dei carabinieri e quella dei ragazzi presenti è differente. Un gruppo di carabinieri che picchiano e manganellano più volte due ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Un gruppo di ragazze esono stati picchiati daiin una zona centrale di. Il fatto è avvenuto domenica scorsa (27 giugno) ed è stato documentato da diversiche stanno circolando sui social newtwork. Si vedono iprendere a calci un ragazzo e manganellare una ragazza che cerca di difenderlo. Entrambi sono disarmati. Ma cosa è successo? La versione deie quella deipresenti è differente. Un gruppo diche picchiano e manganellano più volte due ...

