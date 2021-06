Milan, missione a Madrid: Jovic è l’obiettivo per l’attacco (Di lunedì 28 giugno 2021) La trattativa per Giroud non si sblocca ed il Milan si è messo alla ricerca di alternative per l’attacco. Il club rossonero è reduce da una stagione molto importante e l’obiettivo è quello di confermarsi in campionato e raggiungere il miglior risultato anche in Champions League. La conferma di Stefano Pioli in panchina è stata quasi automatica, l’allenatore ha dimostrato tutte le qualità. La dirigenza ha iniziato a muoversi sul fronte calciomercato, al momento si sono registrati due addii importanti come quelli di Donnarumma e Calhanoglu. In attacco l’intenzione è piazzare un colpo di assoluto livello. Jovic alternativa a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) La trattativa per Giroud non si sblocca ed ilsi è messo alla ricerca di alternative per. Il club rossonero è reduce da una stagione molto importante eè quello di confermarsi in campionato e raggiungere il miglior risultato anche in Champions League. La conferma di Stefano Pioli in panchina è stata quasi automatica, l’allenatore ha dimostrato tutte le qualità. La dirigenza ha iniziato a muoversi sul fronte calciomercato, al momento si sono registrati due addii importanti come quelli di Donnarumma e Calhanoglu. In attacco l’intenzione è piazzare un colpo di assoluto livello.alternativa a ...

