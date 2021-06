Milan, lontano il rinnovo di Kessie. L’Inter ci pensa. Le ultime (Di lunedì 28 giugno 2021) rinnovo Kessie: il Milan vuole blindare l’ivoriano per non perderlo a zero il prossimo anno come Donnarumma e Calhanoglu Il Milan vuole assolutamente trovare l’accordo per il rinnovo di Franck Kessie. Il contratto dell’ivoriano scade il 30 giugno 2022. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Diavolo sarebbe disposto a chiudere la trattativa entro fine luglio per non complicare la situazione, come successo in precedenza con Donnarumma e Calhanoglu. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato attualmente una proposta da 3,8 milioni di euro netti a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021): ilvuole blindare l’ivoriano per non perderlo a zero il prossimo anno come Donnarumma e Calhanoglu Ilvuole assolutamente trovare l’accordo per ildi Franck. Il contratto dell’ivoriano scade il 30 giugno 2022. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Diavolo sarebbe disposto a chiudere la trattativa entro fine luglio per non complicare la situazione, come successo in precedenza con Donnarumma e Calhanoglu. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato attualmente una proposta da 3,8 milioni di euro netti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan lontano Milan, Ibra e il tuffo dallo yacht: l'operazione è ormai un ricordo lontano (VIDEO) L'operazione al ginocchio è ormai un ricordo lontano. Zlatan Ibrahimovic si gode le vacanze sul suo yacht, e posta sui proprio profili social il video di un tuffo spettacolare accompagnato dalla frase 'We fly' . Lo svedese era stato operato lo ...

Atalantamania: il nuovo centrocampista sarà olandese! Anzi, da quando Massara ha spifferato di vederlo bene nel suo Milan, le quotazioni del 24enne dei ... KOOPMEINERS VICINO MA LONTANO - Nonostante le parole del direttore sportivo dell'AZ Alkmaar Max ...

Roma-Milan, insidia da Londra: tutti vogliono Belotti Uno dei profili più ambiti sul mercato è quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino conteso da Roma e Milan. Non solo in Italia, però, si valuta il suo profilo visto l'interesse dell'Arsenal ...

