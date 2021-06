Milan, Kessié alle Olimpiadi: convocato dalla Costa d’Avorio come fuori quota (Di lunedì 28 giugno 2021) Franck Kessie, centrocampista del Milan, è stato convocato dalla nazionale della Costa d’Avorio come fuori quota alle prossime Olimpiadi di Tokyo. La competizione, a cui prendono parte solo giocatori Under 23 eccezion fatta per i fuori quota, inizierà il 22 luglio, con la finale prevista l’8 agosto. Si tratta del terzo giocatore del Milan chiamato dalla propria nazionale olimpica dopo Pierre Kalulu e Brahim Diaz. Una situazione che può certamente portare a ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Franck Kessie, centrocampista del, è statonazionale dellaprossimedi Tokyo. La competizione, a cui prendono parte solo giocatori Under 23 eccezion fatta per i, inizierà il 22 luglio, con la finale prevista l’8 agosto. Si tratta del terzo giocatore delchiamatopropria nazionale olimpica dopo Pierre Kalulu e Brahim Diaz. Una situazione che può certamente portare a ...

