Michetti: “Nazionale si inginocchia? Penso a romani in ginocchio per malgoverno” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi dei romani in ginocchio, non di questioni che nulla hanno a che fare con la Capitale, in ginocchio da anni di malgoverno”. Lo dice all’Adnkronos Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, interpellato sulla decisione della Nazionale italiana di inginocchiarsi prima del match contro il Belgio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) “Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi deiin, non di questioni che nulla hanno a che fare con la Capitale, inda anni di”. Lo dice all’Adnkronos Enrico, candidato sindaco di Roma per il centrodestra, interpellato sulla decisione dellaitaliana dirsi prima del match contro il Belgio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

silvyghi : RT @EnricoMichetti: Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi dei romani in ginocchio, non di questioni che nulla hanno a che fare con la… - ItalicaTestudo : RT @EnricoMichetti: Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi dei romani in ginocchio, non di questioni che nulla hanno a che fare con la… - AA31192Patriota : RT @EnricoMichetti: Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi dei romani in ginocchio, non di questioni che nulla hanno a che fare con la… - GiadaFlamini : RT @EnricoMichetti: Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi dei romani in ginocchio, non di questioni che nulla hanno a che fare con la… - EnricoMichetti : Un candidato sindaco di Roma deve occuparsi dei romani in ginocchio, non di questioni che nulla hanno a che fare co… -