Michele Merlo, il padre rivela retroscena su Maria De Filippi ed Emma Marrone (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono passate alcune settimane dalla morte di Michele Merlo, il 26enne cantante veneto conosciuto col nome d’arte di Mike Bird, e ora che il clamore legato alla vicenda si sta placando, i genitori Domenico e Katia stanno realizzando appieno l’enormità della loro perdita. A parlarne è stato il padre di Michele in un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più” in edicola questa settimana. La vita dopo la morte di Michele: il dolore dei genitori del cantante Dopo aver affermato senza mezzi termini che per lui e sua moglie Katia, la mamma di Mike Bird (all’anagrafe Michele ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono passate alcune settimane dalla morte di, il 26enne cantante veneto conosciuto col nome d’arte di Mike Bird, e ora che il clamore legato alla vicenda si sta placando, i genitori Domenico e Katia stanno realizzando appieno l’enormità della loro perdita. A parlarne è stato ildiin un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più” in edicola questa settimana. La vita dopo la morte di: il dolore dei genitori del cantante Dopo aver affermato senza mezzi termini che per lui e sua moglie Katia, la mamma di Mike Bird (all’anagrafe...

Advertising

MutiLeonilde : RT @leggoit: MIchele Merlo, il papà choc: «Io e mia moglie non abbiamo più motivo per vivere» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: MIchele Merlo, il papà choc: «Io e mia moglie non abbiamo più motivo per vivere» - infoitcultura : Michele Merlo, parla il padre: 'Non ho più motivi per vivere' - infoitcultura : Michele Merlo, lo sfogo amaro del padre: “Non c’è più un motivo per vivere” | Il ricordo del cantante scomparso - infoitcultura : Michele Merlo, il papà choc: «Io e mia moglie non abbiamo più motivo per vivere» -