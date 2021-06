Michele Merlo: il padre parla di Emma e Maria De Filippi «Visita privata» (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la tragica scomparsa di Michele Merlo, il padre del giovane cantautore scomparso ha rilasciato spesso delle dichiarazioni: nell’ultima intervista, in particolare, rilasciata a DiPiù ha parlato del rapporto del figlio con Maria De Filippi e di Emma Marrone. Scopriamo cosa ha dichiarato… Leggi anche: Michele Merlo, chi è suo padre Domenico? Foto, età, lavoro, Facebook, Instagram... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la tragica scomparsa di, ildel giovane cantautore scomparso ha rilasciato spesso delle dichiarazioni: nell’ultima intervista, in particolare, rilasciata a DiPiù hato del rapporto del figlio conDee diMarrone. Scopriamo cosa ha dichiarato… Leggi anche:, chi è suoDomenico? Foto, età, lavoro, Facebook, Instagram...

