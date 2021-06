Michele Merlo: il padre parla di Emma e Maria De Filippi «Visita privata» (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la tragica scomparsa di Michele Merlo, il padre del giovane cantautore scomparso ha rilasciato spesso delle dichiarazioni: nell’ultima intervista, in particolare, rilasciata a DiPiù ha parlato del rapporto del figlio con Maria De Filippi e di Emma Marrone. Scopriamo cosa ha dichiarato… Leggi anche: Michele Merlo, chi è suo padre Domenico? Foto, età, lavoro, Facebook, Instagram… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la tragica scomparsa di, ildel giovane cantautore scomparso ha rilasciato spesso delle dichiarazioni: nell’ultima intervista, in particolare, rilasciata a DiPiù hato del rapporto del figlio conDee diMarrone. Scopriamo cosa ha dichiarato… Leggi anche:, chi è suoDomenico? Foto, età, lavoro, Facebook, Instagram… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Il padre di Michele Merlo: “Soffriva di ansia e attacchi di panico per i no a Sanremo e X Factor” - infoitcultura : Papà Michele Merlo: “Nessun motivo per vivere” poi parla di Maria e Emma - infoitcultura : Michele Merlo: il padre racconta la sua carriera - infoitcultura : Amici, parla il padre di Michele Merlo: 'Per me e mia moglie non c'è più motivo per vivere' - infoitcultura : Michele Merlo, importante rivelazione del padre: “Vi spiego di cosa soffriva” -