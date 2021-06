Metro Exodus e non solo! 4A Games cerca personale per una IP non ancora annunciata (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre la licenza Metro, e il suo editore 4A Games, ora appartengono a THQ Nordic, il gruppo non ha mai chiaramente espresso le sue ambizioni per un sequel. Per ora, 4A è piuttosto concentrata sul lancio e i miglioramenti di Metro Exodus sulle console di nuova generazione. Tuttavia nello studio si sta smuovendo qualcosa, poiché il sito ufficiale di 4A Games ha una serie di posizioni aperte. Il team è alla ricerca di personale per una serie di progetti, tra cui una nuova IP che non è stata ancora annunciata ufficialmente. Queste figure ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre la licenza, e il suo editore 4A, ora appartengono a THQ Nordic, il gruppo non ha mai chiaramente espresso le sue ambizioni per un sequel. Per ora, 4A è piuttosto concentrata sul lancio e i miglioramenti disulle console di nuova generazione. Tuttavia nello studio si sta smuovendo qualcosa, poiché il sito ufficiale di 4Aha una serie di posizioni aperte. Il team è alla ridiper una serie di progetti, tra cui una nuova IP che non è stataufficialmente. Queste figure ...

Advertising

Eurogamer_it : #MetroExodus e oltre! 4A Games alla ricerca di dipendenti per una nuova IP. - Eurogamer_it : Costruito da zero per il RT, ma le nuove console possono sostenere i 60fps? - Stoupwhiff : La serie Metro è ormai un classico nel mondo dei videogiochi. Le avventure di Artyom nelle metropolitane di Mosca d… - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Microsoft DirectStorage come un grande vantaggio a giochi su PC e #XboxSeriesX. - Vale84malvy : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Metro Exodus) live at -